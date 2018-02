3 Prozent mehr in der privaten Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Für die 17.000 Beschäftigten in der privaten Energiewirtschaft in Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft ver.di am 19. Februar in der vierten Verhandlungsrunde ein Tarifergebnis erreicht. Vereinbart wurde eine Gehaltssteigerung von drei Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 14 Monaten. Die Auszubildenden erhalten 70 Euro mehr pro Monat.

