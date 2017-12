Menschenrechte sind universell – außer bei Konzern-Multis?

Arbeitnehmerrechte, wie das Recht auf Gewerkschaftsmitgliedschaft und Tarifverhandlungen, sind Menschenrechte. Das sieht auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen so. Doch selbst in Europa gibt es multinationale Konzerne, die sich daran nicht halten – das hat jetzt der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) aufgedeckt.

Unternehmen auf der "dunklen Seite" der Macht? Die Vereinten Nationen erkennen das Recht auf Tarifverhandlungen an. "Warum nicht Samsung? Warum nicht McDonald's?", fragt der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB). EGB

Beispiel McDonald's

Gemeinsam mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) macht der EGB im Vorfeld des Tages der Menschenrechte (10. Dezember) darauf aufmerksam, dass sich eine Reihe multinationaler Konzerne nicht an elementare Arbeitnehmerrechte - und damit Menschenrechte - halten. So würde etwa McDonald's in Europa zwar in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Dänemark Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften führen, nicht aber in Großbritannien. Dort weigert sich die Fast-Food-Kette standhaft, Tarifverhandlungen mit der zuständigen Gewerkschaft aufzunehmen, berichtet der EGB.

Beispiel Samsung

Auch der Technologie-Konzern Samsung fahre in vielen seiner Arbeits- und Produktionsstätten eine "Anti-Gewerkschafts-Politik", so der EGB. Es gebe eine "gut dokumentierte Geschichte" von Verletzungen von Arbeitnehmerrechten bei Samsung – von Armutslöhnen über "Union Busting" und erzwungene Mehrarbeit bis hin zu "moderner Sklaverei".

"In einer modernen Wirtschaft gibt es keinen Platz für Unternehmen, die nicht mit Gewerkschaften verhandeln", sagt EGB-Generalsekretär Luca Visentini. "Samsung und McDonald's präsentieren sich gerne als moderne, familienfreundliche Marken, aber ihre Haltung gegenüber Gewerkschaften ist aus dem 19. Jahrhundert", ergänzt IGB-Generalsekretärin Sharan Burrow.