In der dritten Runde der Tarifverhandlungen konnten die Verhandlungen für die 900 Beschäftigten der EEW Energy from Waste erfolgreich abgeschlossen werden. Die Entgelte und Ausbildungsvergütungen steigen ab 1. März 2017 um 2,7 Prozent. Des Weiteren gibt es eine Einmalzahlung für alle Beschäftigten in Höhe von 650 Euro und für Auszubildende in Höhe von 130 Euro.

