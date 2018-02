Tarifverhandlungen bei E.ON: Warnstreiks in Hannover

ver.di ruft auch in dieser Woche die Beschäftigten des E.ON Konzerns zu Warnstreiks auf. Am heutigen Dienstag (27.02.2018) kommen Beschäftigte aus Brokdorf, Hamburg und aus ganz Bremen und Niedersachsen nach Hannover und streiken dort am Standort der Hauptverwaltung PreussenElektra GmbH. Grund dafür ist das unzureichende Arbeitgeberangebot in den laufenden Tarifverhandlungen.

ver.di fordert für die Beschäftigten und Auszubildenden im E.ON-Konzern Gehaltserhöhungen von sechs Prozent, 175 Euro mehr für die Auszubildenden, die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss ab 2019 sowie eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Januar 2018 lediglich Entgelterhöhungen von 2,1 Prozent bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten.

In der vergangenen Woche haben sich E.ON-Beschäftigte bereits in Bayern, Hamburg und Niedersachsen/Bremen an Warnstreiks und Aktionen beteiligt. Die Verhandlung wird am 27.02. in Hannover fortgesetzt.

