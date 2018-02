Wissenschaftsjahr "Arbeitswelten der Zukunft" gestartet

"Arbeit transformieren!" - Abschlussbericht der Kommission "Arbeit der Zukunft"

Die Arbeitswelt wird sich in den kommenden Jahrzehnten fundamental verändern. Welche Kräfte wirken auf dem Arbeitsmarkt? Mit welchen Veränderungen ist zu rechnen? Und was bedeutet dies für die arbeitsmarktpolitischen Akteure? Damit hat sich der Abschlussbericht der Kommission "Arbeit der Zukunft" – mit Mitgliedern aus Wissenschaft und Praxis, Wirtschaft und Gewerkschaften – beschäftigt. Er liefert eine Diagnose der aktuellen Lage und gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Arbeit. Vor allem aber liefert die Kommission Denkanstöße dafür, wie die Gesellschaft den rasanten Wandel so meistern kann, dass Arbeit in der digitalen Ökonomie soziale Teilhabe und mehr als die bloße Existenzsicherung garantiert.

„Arbeit transformieren!“ - Der Abschlussbericht der Kommission "Arbeit der Zukunft" ist in einer Kurz- und einer Langfassung erhältlich.