In der laufenden Kfz-Tarifrunde hat die IG Metall erste Abschlüsse erzielt, die den Beschäftigten ein gutes Einkommensplus bescheren. In Hannover, Osnabrück und in der Pfalz steigen Löhne und Gehälter um insgesamt 5,8 Prozent in zwei Stufen. Besonders freuen können sich die Azubis: Sie bekommen bis zu 111 Euro pro Monat mehr.

In der laufenden Kfz-Tarifrunde fordert die IG Metall für ihre Mitglieder ein Plus von fünf Prozent und für die Auszubildenden überproportional mehr - für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Herausgekommen sind insgesamt 5,8 Prozent in zwei Stufen innerhalb der nächsten zwei Jahre.

In Hannover und Osnabrück steigen Löhne und Gehälter in diesem Jahr ab Juni um drei Prozent und ab September 2018 um weitere 2,8 Prozent. Die Azubis sind die Hauptgewinner des Abschlusses: Ihre Vergütungen erhöhen sich überproportional um 81 bis 111 Euro. Das zweite Tarifergebnis für das Kfz-Gewerbe in der Pfalz bringt den Beschäftigten nach vier Einmalzahlungen von jeweils 75 Euro ein Lohnplus von zweimal 2,9 Prozent (ab September in diesem Jahr und im nächsten Jahr ab Oktober).

In den anderen Bundesländern laufen die Tarifverhandlungen noch. Am 21. Juni verhandelt die IG Metall in der dritten Runde für die Kfz-Beschäftigten in Baden-Württemberg. Zwei Tage später gehen die Verhandlungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen und in Hamburg weiter. Am 27. Juni in Bayern.

Zur Meldung