Der DGB-Filmpreis feiert Jubiläum. Der mit 7.000 Euro dotierte Regiepreis wird in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen. Er würdigt Filme, die sich in besonderer Weise gesellschaftlich engagieren. Bis zum 11. Juni sind die fünf nominierten Filme beim 28. Internationalen Filmfest Emden-Norderney zu sehen.

Der DGB-Filmpreis wird seit 1998 für gesellschaftlich in besonderer Weise engagierte Spiel- oder Dokumentarfilme vergeben. Sie beschäftigen sich zum Beispiel mit Themen wie Arbeit, Gleichberechtigung, Migration und Integration, Globalisierung oder Umweltschutz.



Die fünf nominierten Filme:

Auf dünnem Eis – Die Asylentscheider (D 2017) von Sandra Budesheim, Sabine Zimmer

Der Film begleitet vier Asylverfahren von der Anhörung bis zum Moment, in dem die Geflüchteten ihren Bescheid in den Händen halten. „Auf dünnem Eis“ bricht die große Politik auf den Einzelfall herunter und gibt den nackten Zahlen Gesichter.

Die Migrantigen (A 2017) von Arman T. Riahi

„Die Migrantigen“ ist eine politisch unkorrekte Komödie über moderne Klischees und falsche Identitäten. In den Hauptrollen: Marko und Benny, zwei Wiener mit Migrationshintergrund, die sich in einer TV-Dokuserie als kleinkriminelle Migranten ausgeben.

Ein Sack voll Murmeln (CAN/F/CZ 2017) von Christian Duguay

Paris, 1941: Um sie zu retten, schicken ihre Eltern die beiden jüdischen Brüder Joseph und Maurice in die noch nicht von den Deutschen besetzte Stadt Menton. Der Plan ist riskant, doch vielleicht ihre einzige Chance. Eindringlich und berührend erzählt der Film die wahre Geschichte des Autors Joseph Joffo.

Innen Leben (B/F/LIB 2017) von Philippe Van Leeuw

Während auf den Straßen der Krieg tobt, versucht die resolute Oum Yazan verzweifelt, in ihrer kleinen Wohnung für Familie und Nachbarn den Alltag aufrechtzuerhalten. Bestürzend intensiv zieht „Innen Leben“ die ZuschauerInnen hinein in die Kriegswirklichkeit der Menschen.

Thank you for the rain (UK/N 2017) von Julia Dahr

Der kenianische Landwirt Kisilu Musya dokumentiert in einem Video-Tagebuch die Folgen des Klimawandels für das Leben seiner Familie. Den Delegierten des Weltklimagipfels in Paris berichtet er von den erschütternden Konsequenzen für seine Heimat. Ein bewegender und aufklärender Film.

Der DGB Filmpreis ist mit € 7.000,00 dotiert und wird ausgestattet vom DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt, von ver.di Niedersachsen - Bremen, IG Metall Küste, GEW Niedersachsen, IG BCE Nord, NGG Nord, EVG Region Nord, Arbeit und Leben Niedersachsen e.V. und von der GdP Niedersachsen.

Termine:

Filmgespräch in Emden, Freitag, 9. Juni, 14.30-16.30 Uhr, vhs-Forum, An der Berufsschule 3, Emden

Freitag, 9. Juni, 14.30-16.30 Uhr, vhs-Forum, An der Berufsschule 3, Emden DGB-Empfang „Blaue Stunde“, Freitag, 9. Juni, 17.00-18.00 Uhr, Café Henri’s, Hinter dem Rahmen 5a, Emden

Weitere Infos zu diesen Veranstaltungen gibt es beim DGB Niedersachsen

"And the winner is..." - Preisverleihungsgala, bei der auch der DGB-Filmpreis vergeben wird, Sonntag, 11. Juni, 20.15 Uhr, Neues Theater, Emden (Karten gibt es im Festival-Counter im Grand Café am Stadtgarten, Emden)

Weitere Informationen zu Tickets und Programm auf der Webseite des 28. Internationalen Filmfestes Emden-Norderney, 7.-14. Juni 2017