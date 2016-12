Artikel

Ein Jahr Mindestlohn: Geburtstagstorte vom DGB

Knapp ein Jahr nach dem Start des gesetzlichen Mindstlohns hat der DGB in Berlin symbolisch eine Mindestlohn-Geburtstagstorte an Bürgerinnen und Bürger verteilt – zusammen mit wichtigen Infos zu den bisherigen Erfahrungen mit dem Mindestlohn in Deutschland. Mit dabei: DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell.