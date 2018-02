Tarifgemeinschaft Energie: Warnstreiks in Atomkraftwerken

Die IG BCE-Tarifkommission hat am 16. Februar die Tarifforderung für die Hohlglasveredelungs- und Hohlglasverarbeitungsindustrie festgelegt. Die Entgelte sollen um 4,5 Prozent steigen.

ver.di und die Deutsche Telekom haben gestern (20. Februar) die Tarifverhandlungen für die rund 63.000 betroffenen Tarifangestellten und Auszubildenden / dual Studierenden der Deutschen Telekom in Bonn aufgenommen. ver.di fordert für die Beschäftigten 5,5 Prozent mehr Geld und 75 Euro mehr für die Auszubildenden und dual Studierenden. Die zweite Tarifrunde findet am 8. März statt.

Artikel

ver.di: Streik in Adler Modemärkten

In 16 Adler Modemärkten wurde am 9. und 10. Dezember gestreikt. Mit den Arbeitsniederlegungen im Weihnachtsgeschäft reagierte die Gewerkschaft ver.di auf die monatelange Weigerung des Unternehmens, die regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels anzuerkennen. Die Adler-Geschäftsführung hatte 2016 alle gültigen Tarifverträge für die Beschäftigten in den rund 150 Modemärkten gekündigt.