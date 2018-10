Tarifabschluss Gartenbau Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Hessen: 8,6 Prozent mehr Geld

Nachdem die IG BAU bereits am 26. Mai dem Schlichterspruch des früheren Bundesministers Wolfgang Clement zugestimmt hatte, zogen nun auch die Arbeitgeber nach. Die Beschäftigten bekommen demnach im Westen 5,7 Prozent mehr Geld sowie eine Einmalzahlung von 1.100 Euro. Im Osten steigen die Löhne und Gehälter um 6,6 Prozent und die Einmalzahlung beträgt 250 Euro.

Artikel

Gebäudereiniger-Handwerk: Ost-West-Angleichung perfekt

Nach intensiven Verhandlungen hat die IG BAU-Verhandlungskommission des Gebäudereiniger-Handwerks am 10. November 2017 in Frankfurt am Main ein historisches Ergebnis erzielt. Ihr ist es gelungen eine Angleichung der Ost-West-Löhne tarifvertraglich zum 01.12.2020 zu vereinbaren. Somit wird im Jahr 2020 erstmalig ein gesamtdeutscher Lohntarifvertrag verhandelt.