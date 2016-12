Pressemeldung

Hoffmann fordert Politik gegen soziale Spaltung: "Zeit für mehr Solidarität"

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, hat die Bundesregierung aufgefordert, gegen die zunehmende soziale Spaltung vorzugehen. Diese soziale Spaltung beobachte der DGB nicht nur in Deutschland, sie sei auch in Europa ein Problem. "Wir brauchen auch politisch mehr Solidarität", sagte Hoffmann auf der zentralen Mai-Kundgebung des DGB in Stuttgart.