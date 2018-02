Hoffmann: "Arbeitszeit genauso wichtiges Thema wie Lohn"

„Die Arbeitszeit ist für viele Beschäftigte heute ein genauso wichtiges Thema wie der Lohn. Die Tarifauseinandersetzung in der Metallindustrie hat für die Gewerkschaften deshalb Signalcharakter. Auch in anderen Tarifbereichen wird die Gestaltung der Arbeitszeit eine besondere Rolle spielen." Dies werde der große Verteilungskonflikt der nächsten Jahre, so DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann im Spiegel.

Zur Arbeitzeit-Debatte sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann dem Spiegel:

Tarifkonflikt in der Metallindustrie

„Die Metall-Arbeitgeber sollten sich ein Beispiel an ihren Kollegen aus der Chemieindustrie nehmen. Die haben einen Branchenfonds eingerichtet, um zum Beispiel Zuschüsse etwa für Schichtarbeiter zu finanzieren, die ihre Arbeitszeit verkürzen. Warum sollte das nicht auch in den Metallbranchen möglich sein? In der Chemieindustrie haben die Arbeitgeber keine juristischen Bedenken geltend gemacht “.