ver.di: Amazon Streiks nach "Black Friday" bis Samstag verlängert

Die Streiks zum „Black Friday“ an deutschen Amazon-Standorten, zu denen ver.di aufgerufen hat, werden am Samstag, 25. November, in Bad Hersfeld, Leipzig, Graben, Rheinberg und Werne ganztägig fortgesetzt. An den Arbeitsniederlegungen für den Abschluss eines Tarifvertrages bei dem weltweit größten Versandhändler nahmen am Freitag weit über 2.000 Beschäftigte teil.

Amazon lehnt bisher die rechtliche Absicherung der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag rigoros ab und versucht erfolglos, weitere Streiks durch unverbindliche Zahlungen und Gratifikationen zu unterbinden

Zusätzlich hat ver.di den Online-Händler Amazon jetzt an den Streik-Standorten auch zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag „Gute und gesunde Arbeit“ aufgefordert.

Zur Meldung