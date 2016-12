Bernie Sanders und Donald Trump, Kandidaten im Rennen und die US-Präsidentschaftskandidatur die unterschiedlicher kaum sein könnten, punkten beide bei den US-Beschäftigten. Die Ursachen beschreibt Wilma B. Liebman, ehemalige Vorsitzende des US National Labor Relations Board.

US-Vorwahlkampf. Wahlkampagnen um die US-Präsidentschaft sind immer lang, teuer und anstrengend. Was die laufende außergewöhnlich macht, sind die vielen Überraschungen – oder gar Schocks. Allgemein war erwartet worden, dass die zwei „Dynastie-Kandidaten“ Hillary Clinton und Jeb Bush locker den Vorwahlkampf um die Nominierung ihrer Parteien gewinnen. Kaum jemand rechnete mit der breiten und anhaltenden Anziehungskraft von Donald Trump und Bernie Sanders. Der Ausgang bleibt offen.

Die Unterschiede zwischen Trump und Sanders sind groß, was Stil und Politik angeht. Für beide aber gilt: Ihre bisherigen Erfolge zeigen das ganze Ausmaß der Frustration über die politische und wirtschaftliche Ordnung und die herrschenden politischen Parteien. In den Vorwahlen haben unerwartet viele Facharbeiter für die beiden politischen Außenseiter gestimmt. Wie sich US-Arbeitnehmer im November entscheiden werden, ist schwer vorherzusagen.

Die US-amerikanische Juristin Wilma B. Liebman gehörte lange Zeit dem National Labor Relations Board an, von 2009 bis 2011 war sie dessen Vorsitzende. Die unabhängige US-Bundesbehörde für Arbeitsbeziehungen

überwacht die Einhaltung von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten und ahndet Verstöße. Cornell Institute for Hospitality Labor and Employment