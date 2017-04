ver.di hat für die Beschäftigten am Universitätsklinikum Leipzig eine Tarifeinigung erzielt. Von diesem Ergebnis profitieren rund 3.900 Beschäftigte und Auszubildende in der Krankenpflege. Die Einkommen sollen demnach in vier Stufen um insgesamt 7,3 Prozent steigen. Am ersten April gibt es die erste Erhöhung um 2,3 Prozent.

Ab dem 1. Oktober steigen die Einkommen um weitere 1,7 Prozent. Damit steigen die Einkommen in 2017 um insgesamt vier Prozent. Am 1. Februar 2018 sollen dann weitere zwei Prozent und ab 1. September 2018 nochmals 1,3 Prozent folgen.

Für die Auszubildenden sollen sich die Vergütungen jeweils am 1. Februar um jeweils 40 Euro erhöhen, für die Auszubildenden in der Pflege um 55 bzw. 50 Euro. Außerdem wurden mehr Urlaubstage durchgesetzt.

Der Tarifverträge hat eine Laufzeit von 23 Monaten und endet am 31. Dezember 2018.

