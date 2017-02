Weitere Themen

NGG

Die Tarifverhandlungen in der Systemgastronomie bei McDonald's, Starbucks und Co. sind vorerst gescheitert. Die Gewerkschaft NGG ruft bundesweit zu Aktionen und Warnstreiks auf. Am Wochenende hat auch der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann die Kolleginnen und Kollegen unterstützt.

Colourbox.de

Mehr Gerechtigkeit in der Bildung? Nicht beim BAföG! Der Anteil der Studierenden, die BAföG bekommen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Und das, obwohl die Chance von Kindern aus Arbeiterhaushalten auf ein Studium in Deutschland im internationalen Vergleich bereits heute besonders gering ist. Das zeigt der alternative BAföG-Bericht der DGB-Jugend.