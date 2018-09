ver.di will erstmals einheitlichen Entgelttarifvertrag für Sicherheitspersonal an Flughäfen

ver.di will erstmals einen bundesweit einheitlichen Aviation-Entgelttarifvertrag für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an Flughäfen durchsetzen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns für die Tätigkeit in allen Kontrollbereichen der Flughäfen auf 20 Euro pro Stunde. Die Lohnunterschiede zwischen den Bundesländern sollen schnellstmöglich ausgeglichen werden.

