Deutscher Betriebsräte-Preis 2018: Jetzt bewerben!

Das sind die Gewinner des Deutschen Betriebsrätepreises 2017

Der Betriebsrat des Klinikums Coburg erhält in diesem Jahr den Deutschen Betriebsrätepreis in Gold – für einen historischen Umbruch: In Coburg setzte der Betriebsrat durch, dass erstmals Rotkreuzschwestern an einem deutschen Klinikum den Betriebsrat mitwählen konnten und im Betriebsrat vertreten sind.