Gebäudereiniger-Handwerk: Ost-West-Angleichung perfekt

Nach intensiven Verhandlungen hat die IG BAU-Verhandlungskommission des Gebäudereiniger-Handwerks am 10. November 2017 in Frankfurt am Main ein historisches Ergebnis erzielt. Ihr ist es gelungen eine Angleichung der Ost-West-Löhne tarifvertraglich zum 01.12.2020 zu vereinbaren. Somit wird im Jahr 2020 erstmalig ein gesamtdeutscher Lohntarifvertrag verhandelt.

Die Ergebnisse auf einen Blick:

• Deutliche Lohnerhöhungen in West und Ost

• Tarifvertrag zur Ost-West Angleichung bis 01.12.2020 für alle Lohngruppen

• Erhöhung der Auszubildendenvergütung

• Laufzeiten Lohn- und Mindestlohntarif enden wieder synchron

Die Löhne steigen in der Lohngruppe 1 West um 80 Cent über die gesamte Laufzeit, in Ost um 1,75 Euro. In der Lohngruppe 6 steigen die Löhne um 85 Cent West und 2,57 Euro Ost.

