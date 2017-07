Handwerkerinnen und Handwerker können sich auf mehr Geld freuen. Im ersten Halbjahr 2017 konnte die IG Metall in verschiedenen Handwerksbranchen Tarifergebnisse durchsetzen, die den Beschäftigten ein ordentliches Plus bringen - vorausgesetzt, ihr Betrieb ist tarifgebunden.

Artikel

Tarifrunde Kfz-Handwerk: 5,8 Prozent mehr Geld

In der Kfz-Tarifrunde hat die IG Metall weitere Abschlüsse erzielt. Damit erhalten fast bundesweit Beschäftigte in tarifgebundenen Kfz-Betrieben mehr Geld in zwei Stufen, das in der Summe ein Einkommensplus von 5,8 Prozent ausmacht.