Betriebsräte leisten Großartiges. Und der Deutsche Betriebsräte-Preis würdigt dieses Engagement. Auch in diesem Jahr wird er auf dem Deutschen BetriebsräteTag in Bonn verliehen. Betriebsräte mit erfolgreichen und innovativen Projekten können sich noch bis zum 30. April 2017 um den Preis bewerben.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Betriebsräte-Preises 2016 nach der Preisverleihung auf dem Deutschen BetriebsräteTag in Bonn DGB

Tolle Projekte von Betriebsräten ins Rampenlicht rücken

Hat auch euer Betriebsrat Tausende Arbeitsplätze gesichert? Oder mit einer innovativen Betriebsvereinbarung dem Arbeits- und Gesundheitsschutz einen echten Schub gegeben? Oder euch mit Arbeitszeitregelungen mehr Zeit für Familie und Freunde verschafft? Dann ist euer Betriebsrat ein Kandidat für den Deutschen Betriebsräte-Preis 2017: Denn einmal im Jahr würdigt der Preis die, die mit ihrer erfolgreichen Arbeit sonst nicht immer im Rampenlicht stehen.

Bis zum 30. April 2017 bewerben!

Der Deutsche Betriebsräte-Preis ist eine Initiative der Zeitschrift "Arbeitsrecht im Betrieb" (AiB), Schirmherrin ist Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Teilnehmen können einzelne Betriebsratsmitglieder, komplette Gremien, Gesamtbetriebsräte und Konzernbetriebsräte, Interessenvertreter auf europäischer Ebene (zum Beispiel Europäische Betriebsräte), aber auch Mitarbeitervertretungen und betriebsübergreifende Betriebsrats-Kooperationen.

Verliehen wird der Deutsche Betriebsräte-Preis auf dem Deutschen BetriebsräteTag in Bonn in Gold, Silber und Bronze – außerdem gibt es drei Sonderpreise in bestimmten Kategorien (2016 zum Beispiel für "Beschäftigungssicherung" oder "Innovative Betriebsratsarbeit").

Für die Teilnahme genügt im ersten Schritt eine Online-Bewerbung bis zum 30. April 2017.

Rückblick auf den Deutschen BetriebsräteTag und den Deutschen Betriebsräte-Preis 2016