Unter dem Motto "Zukunft der Arbeit im öffentlichen Dienst: menschlich, modern, mitbestimmt" tagen am 16. und 17. November Hunderte Beschäftigte aus Bund, Ländern und Gemeinden, PersonalvertreterInnen, Führungskräfte und politisch Verantwortliche in Berlin. Das Schöneberger Forum, Fachtagung für den öffentlichen Sektor, wird jährlich gemeinsam von DGB und Hans-Böckler-Stiftung veranstaltet.

Tag 2 der DGB-Sommertour 2017

Am 25. Juli machte die DGB-Sommertour Halt in Brandenburg: bei der Bundespolizeiabteilung Blumberg sowie bei der DB Cargo AG in Neuseddin.