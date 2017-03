Das zu geringe Angebot der Stahl-Arbeitgeber in den aktuellen Tarifverhandlungen treibt die Beschäftigten vor die Werkstore: Ab heute starten flächendeckende Warnstreiks in der nordwestdeutschen Stahlindustrie. Die IG Metall fordert in der Tarifrunde für die rund 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie ein Plus von 4,5 Prozent. Die Arbeitgeber boten lediglich 1,4 Prozent.

Um die Arbeitgeber zu einem vernünftigen Angebot zu bewegen, ruft die IG Metall ab heute zu Warnstreiks in der nordwestdeutschen Stahlbranche auf. Den Auftakt machen die Stahlwerker in Duisburg und in Dillenburg - wie etwa bei Thyssenkrupp Steel Europe, ArcelorMittal, KBS Kokereibetriebsgesellschaft sowie bei Outokumpu Nirosta.

Die IG Metall fordert in der Tarifrunde für die ost- und nordwestdeutsche Stahlbranche ein Plus von 4,5 Prozent und will die Tarifverträge zu Altersteilzeit sowie zu Werkverträgen fortsetzen.

