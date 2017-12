Reinigungskräfte am Flughafen Düsseldorf streiken

Ausstand am Airport: Mitten im Weihnachtsverkehr kommt es zu Streiks am Düsseldorfer Flughafen. Damit wollen die Reinigungskräfte am Terminal C ihren Arbeitgeber, die Klüh Cleaning GmbH, zum Abschluss eines Sozialtarifvertrags zwingen. In einer Urabstimmung sprachen sich 97,4 Prozent der Beschäftigten für den Arbeitskampf aus.

Klüh hatte im Zusammenhang mit der Neuvergabe der Reinigungsaufträge angekündigt, alle 168 Mitarbeiter zu entlassen. Die IG BAU fordert das Unternehmen auf, möglichst viele Mitarbeiter weiter zu beschäftigten. Für alle anderen sollen die Härten des Jobverlustes in einem Sozialtarifvertrag abgefedert werden – auch per „angemessener Abfindung“. Die Forderungen der IG BAU habe die Firma bisher gänzlich abgelehnt, kritisiert der Regionalleiter der Gewerkschaft im Rheinland, Holger Vermeer. „Damit hat Klüh den Arbeitskampf voll und ganz selbst zu verantworten.“

