Die EEG-Umlage wird 2017 deutlich steigen, obwohl der Ökostromausbau begrenzt und die Förderhöhen reduziert wurden. Der DGB kritisierte die Preiserhöhungen. DGB-Vorstand Stefan Körzell forderte, die Investionen in die Energiewende stattdessen stärker über Steuern zu finanzieren.

Grünbuch Energieeffizienz - Diskussionspapier des BMWi

Damit die Energiewende gelingt und die Klimaziele erreicht werden, muss der Energieverbrauch sinken. Das ist weitgehend bekannt. Wie das gelingen soll diskutiert das Bundeswirt-schaftsministerium in seinem Grünbuch Energieeffizienz. Der DGB hat seine Anforderungen an die zukünftige Energieeffizienzpolitik in einer Stellungnahme eingebracht.