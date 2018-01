Metall-Tarifrunde: Forderung und Warnstreiks sind rechtmäßig

Die Tarifforderung der IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie ist rechtmäßig - anders als von den Arbeitgebern behauptet. Damit sind auch Warnstreiks zulässig. Zu diesem Fazit kommt das Justitiariat der IG Metall.

In dem von der Gesamtmetall in auftraggegebende Rechtsgutachten heißt es, die Teilforderung nach einem Entgeltzuschuss bei Arbeitszeitverkürzung für Kinder und Pflege sei rechtswidrig, da sie Beschäftigte diskriminiere, die bereits jetzt aus diesen Gründen in Teilzeit arbeiten. Daher seien auch die angekündigten Warnstreiks nicht zulässig.

Die IG Metall stellte jetzt klar, dass sie mit ihrer Forderung ein innovatives Arbeitszeitmodell vorschlage, das geeignet sei, die bisher bestehenden Teilzeitmodelle abzulösen und Diskriminierungen gerade zu beseitigen. Anders als im Arbeitgebergutachten behauptet, sei die Forderung eine Chance für familien- und gesundheitsförderliche Arbeitszeiten in den Betrieben.

