Dachdeckerhandwerk: 2. Tarifverhandlung ergebnislos abgebrochen

Die IG BAU hat die Tarifverhandlungen für die rund 24.000 Gerüstbauer in Deutschland abgebrochen. Ausschlaggebend war das aus gewerkschaftlicher Sicht ungenügende Angebot des Bundesverbands Gerüstbau. Ihr Vorschlag war eine Lohnerhöhung um 1,3 Prozent. Die IG BAU fordert eine Erhöhung des Ecklohns um einen Euro auf einen Stundenlohn von 16,80 Euro, sowie ein Plus bei der Ausbildungsvergütung.

Reinigungskräfte am Flughafen Düsseldorf streiken

Ausstand am Airport: Mitten im Weihnachtsverkehr kommt es zu Streiks am Düsseldorfer Flughafen. Damit wollen die Reinigungskräfte am Terminal C ihren Arbeitgeber, die Klüh Cleaning GmbH, zum Abschluss eines Sozialtarifvertrags zwingen. In einer Urabstimmung sprachen sich 97,4 Prozent der Beschäftigten für den Arbeitskampf aus.