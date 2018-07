8,8 Prozent mehr Geld für Beton- und Fertigteilindustrie Mitte-Ost und Mecklenburg-Vorpommern

Die IG BAU hat für die Beschäftigten der Kommunen in Rheinland-Pfalz, die unter den Geltungsbereich des BezTV-W RP fallen vereinbart, dass die sich die Entgelte in drei Schritten um insgesamt 7,5 Prozent erhöhen. Außerdem erhalten die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 6 eine 250 Euro-Einmalzahlung und eine pauschale Entschädigung für den Einsatz des privaten PKW auf Feld- und Waldwegen.

Rahmentarifverhandlung für die Gebäudereinigung: Verhandlungen ergbnislos vertagt

Die zweite Tarifrunde zum Rahmentarifvertag für das Gebäudereiniger-Handwerk endete ohne Ergebnis. Der Rahmentarifvertrag regelt die Eckpfeiler der Arbeitsbedingungen in der Branche wie etwa die Grundsätze der Eingruppierung in die verschiedenen Lohngruppen, Urlaub oder Kündigungsfristen. Die Verhandlungen werden am 10. Juli in Frankfurt am Main fortgesetzt.