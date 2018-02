Tariefverhandlungen bei Alpla Mainz: Einigung erreicht

Artikel

TG Energie: Tarifkommission stellt sich auf

Die Tarifkommission der Gewerkschaft IG BCE hat am 12. Dezember die Forderungen für die Tarifrunde 2018 in den Unternehmen der TG Energie, zu denen u. a. E.ON und TenneT gehören, vorbereitet. Am 17. Januar will die Tarifkommission diese Forderungen zusammenfassen, um dann am 22. Januar in die Tarifverhandlungen zu starten.