Einigung im Tarifkonflikt bei der T-Systems

In dem fast acht Monate andauernden Tarifkonflikt zwischen T-Systems und ver.di haben sich beide Seiten auf ein Tarifergebnis für die rund 11.000 tarifgebundenen Beschäftigten geeinigt. Ab dem 1. Januar 2019 steigen die Einkommen in den Entgeltgruppen 1 bis 5 um drei Prozent und in den anderen Gruppen um zwei Prozent. Ab dem 1. Januar 2020 gibt es noch einmal 2,5 Prozent mehr Geld für alle.

