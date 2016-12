Für die am 6. Dezember startende Tarifrunde für rund 50.000 Textil- und Bekleidungsbeschäftigte in Westdeutschland hat der IG Metall-Vorstand seine Forderungen beschlossen. Neben besseren Konditionen bei den Tarifverträgen zur Altersteilzeit strebt die IG Metall 4,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten und Auszubildenden an - für eine Laufzeit von zwölf Monaten.

Bei dem geforderten Einkommensplus orientiert sich die IG Metall an der erwarteten Inflationsrate für 2017 von 1,5 Prozent und dem prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt von etwa eins bis 1,3 Prozent. Hinzu kommt eine Umverteilungskomponente, um die Beschäftigten fair an der wirtschaftlichen Entwicklung zu beteiligen.

