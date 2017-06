Handwerkerinnen und Handwerker können sich auf mehr Geld freuen. Im ersten Halbjahr 2017 konnte die IG Metall in verschiedenen Handwerksbranchen Tarifergebnisse durchsetzen, die den Beschäftigten ein ordentliches Plus bringen - vorausgesetzt, ihr Betrieb ist tarifgebunden.

Mit einem Tarifvertrag verdienen Kfz-Mechatronikerinnen und Mechatroniker rund 23 Prozent mehr Geld als ihre Kolleginnen Kollegen in einem nicht tarifgebundenen Kfz-Betrieb. Ab Juni steigen die Tariflöhne um drei Prozent und ab September 2018 um weitere 2,8 Prozent. Das ist das Ergebnis des ersten Tarifabschlusses in der laufenden Kfz-Tarifrunde, den IG Metall und Arbeitgeber für die Kfz-Beschäftigten in Niedersachsen-Mitte und Osnabrück erzielt haben.

Aber auch in anderen Handwerksbranchen wurden Tarifabschlüsse erzielt. Mehr Geld gibt es auch für die Beschäftigten im Elektro- und Metallhandwerk, für Galvaniseure, Graveure und Metallbildner sowie für Sanitärhandwerker und technische Gebäudeausrüster.

Zur Meldung