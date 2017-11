Hoffmann: Erinnerung lebendig halten

GEGEN DAS VERGESSEN - ÜBER DIE AUSSTELLUNG

GEGEN DAS VERGESSEN ist ein Projekt des Fotografen und Filmemachers Luigi Toscano. Ein Jahr lang traf Toscano dafür Verfolgte des Nationalsozialismus, die heute in Deutschland, den USA, der Ukraine, Israel und Russland leben. Dabei entstanden mehr als 200 Porträt-Fotos – das Herzstück des Projekts. Die Installation mit den übergroßen Porträts wird an zentralen Orten präsentiert, wo sich Menschen in ihrem Alltag bewegen und begegnen.

Die Ausstellung in der Berliner Sophienkirche ist die fünfte internationale Station von GEGEN DAS VERGESSEN. Ab Januar wandert sie für drei Monate nach Charlottenburg-Wilmersdorf, danach weiter nach Stuttgart. Parallel dazu wird GEGEN DAS VERGESSEN zum Internationalen Holocaust-Gedenktag im Januar 2018 an den Vereinten Nationen in New York gezeigt werden.

Webseite zur Ausstellung: www.gdv-2015.de