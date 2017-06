Für die rund 64.000 Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft gibt es ab Juli mehr Geld. Darauf einigten sich die IG BAU und ver.di mit dem Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft. Zum 1. Juli 2017 steigen die Einkommen um zunächst 2,4 Prozent und ab dem 1. Juli 2018 um weitere 2,2 Prozent. Für Auszubildende gibt es in der ersten Stufe 40 Euro und in der zweiten Stufe 30 Euro mehr.

