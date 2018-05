Mehr Geld für Waldarbeiter mit Motorsäge

Für die Waldarbeiter der Kommunen, Länder und Bund, die mit der Motorsäge arbeiten, gibt es ab dem 1. Juli 2018 mehr Geld. Nach dem Motorsägenentschädigungsgesetz erhalten die Forstarbeiter der Kommunen und Länder bis zu 5,32 Euro pro angefangener Betriebsstunde. Arbeiter die unter den Tarifvertrag-Wald-Bund fallen, bekommen bis zu 3,37 Euro pro Betriebsstunde.

Waldarbeiter, die in den Kommunalforsten Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie in den Landesforsten (ausgenommen Hessen) an der Motorsäge arbeiten, erhalten ab dem 1. Juli 2018 außerhalb der Holzernte je tatsächlich angefallener Betriebsstunde 5,32 Euro. Bei Arbeiten in der Holzernte je Arbeitsstunde 2,45 Euro und bei überwiegender Handentrindung 1,06 Euro je Arbeitsstunde.

Beschäftigte in den Bundesforsten bekommen ab dem 1. Juli 2018 außerhalb der Holzernte je tatsächlich angefallener Betriebsstunde 3,37 Euro. Bei Arbeiten in der Holzernte je Arbeitsstunde 1,55 Euro und bei überwiegender Handentrindung 0,67 Euro je Arbeitsstunde.

