„Wir sind Sicherheit“: Die Bundespolizei Blumberg ist Teil der Bereitschaftspolizei und eine der einsatzstärksten Abteilungen der Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt arbeiten hier über 900 Menschen, 800 von ihnen als Polizeivollzugsbeamte. Der Frauenanteil ist mit 6,8 Prozent sehr gering, die Arbeitsbelastung ist extrem hoch. Die Abteilung wird unter anderem für grenz- und bahnpolizeiliche Aufgaben und im Bereich der Luftsicherheit eingesetzt, zum Beispiel bei Grenzfahndungen, Fanbegleitungen und High-Risk-Flügen. Außerdem unterstützt sie die Polizeien der Länder bei besonderen Anlässen wie dem 1. Mai in Berlin, das Bundeskriminalamt bei Hausdurchsuchungen sowie die Bundeszollverwaltung.

Die DB Cargo ist die führende europäische Güterbahn. Hier hat die Deutsche Bahn alle nationalen und internationalen Logistikaktivitäten auf der Schiene gebündelt. Jeden Tag sind für die DB Cargo 4.520 Güterzüge unterwegs, an weltweit 400 Standorten sind über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Am Standort Neuseddin in Brandenburg arbeiten etwa 1.500 Menschen, unter anderem in der Lok- und Güterwageninstandhaltung und am Güterbahnhof. Aktuell hat das Unternehmen große Probleme, freie Arbeitsplätze nachzubesetzen, vor allem in der Werkstatt und der Produktion. Das sorgt für Unmut bei der Belegschaft. Auch die Umsetzung einer neuen Struktur ist eine Herausforderung.