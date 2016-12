Bildergalerie

Aktionswoche "Stahl ist Zukunft": Kundgebung in Berlin

Am 11. April sind Deutschlands Stahlarbeiter bundesweit auf die Straße gegangen. Sie fordern Hilfe im Kampf gegen Dumping-Konkurrenz und CO2-Auflagen. In Duisburg, Berlin, Völklingen, Dillingen und anderen Standorten haben die Stahl-Beschäftigten die Politik zum Handeln aufgefordert. Bilder von der Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt in Berlin.