Rund 270.000 Jugendliche stecken in den zahllosen Maßnahmen am Übergang von Schule in Ausbildung fest. Tendenz bisher steigend. Fast die Hälfte sind Hauptschul-Absolventen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des DGB mit dem Titel "Generation abgehängt? Die Probleme der Jugendlichen im Dschungel der Maßnahmen zwischen Schule und Ausbildung". "Wir brauchen in den kommenden Jahren deutlich mehr Ausbildungsplätze", fordert DGB-Vize Elke Hannack.

Colourbox.de

Der Hintergrund der aktuellen DGB-Auswertung (Download weiter unten): Voraussichtlich am 10. März veröffentlicht das Statistische Bundesamt, wie viele Jugendliche im Jahr 2016 in den zahllosen Maßnahmen im Übergang von der Schule in die Ausbildung (so genanntes Übergangssystem) befunden haben. Im Jahr 2015 waren dies rund 270.000 Jugendliche, die nicht den Sprung von der Schule in die Ausbildung geschafft haben. Es wird interessant sein, ob es 2017 gelungen ist die Zahlen im Übergangssystem zu senken, oder ob sie weiter steigen.

Zahl der Ausbildungsverträge sinkt

"Wenn die Zahl der betrieblichen Ausbildungsverträge sinkt, liegt dies nicht am Akademisierungstrend, sondern an der mangelnden Integrationskraft der dualen Ausbildung. Immer mehr Jugendliche scheitern beim Schritt von der Schule in die Ausbildung: Fast 300.000 Jugendliche stecken in den vielen Maßnahmen des Übergangssystems fest - oftmals ohne Aussicht auf eine abgeschlossene Ausbildung", so die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. "Das ist innerhalb von nur zwei Jahren ein Anstieg von 46.000 Jugendlichen." Vor allem Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder einem mittleren Schulabschluss scheiterten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. So hatten im Vorjahr rund 48 Prozent dieser Jugendlichen im Übergangssystem einen Hauptschulabschluss, fast 27 Prozent sogar einen mittleren Schulabschluss. "Die Spannungen auf dem Ausbildungsmarkt bleiben ein handfestes Problem", so Hannack.

Das Übergangssystem sei ein Seismograph für den Ausbildungsmarkt. "Wir brauchen in den kommenden Jahren deutlich mehr Ausbildungsplätze. Sonst droht diesen jungen Menschen ein Leben in Arbeitslosigkeit oder prekärer Beschäftigung", warnt Hannack. "Die Arbeitgeber, aber auch Bund und Länder müssen sich ehrgeizigere Ziele setzen. Wir brauchen endlich eine Ausbildungsgarantie. Fakt ist: Der Anstieg des Übergangssystems ist auch auf geflüchtete Jugendliche in Sprach- und Integrationsklassen zurückzuführen. Das ist auch gewollt und in Ordnung. Auch diese Menschen brauchen bald einen Ausbildungsplatz."

