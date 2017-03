Nach den gestrigen Beratungen zwischen der IG Metall NRW und dem Arbeitgeberverband Metall NRW hat der Vorstand der IG Metall in seiner heutigen Sitzung entschieden, die Tarifverhandlungen im Bezirk NRW am kommenden Donnerstagnachmittag fortzusetzen.

Tarifrunde NRW: IG Metall und Arbeitgeber einigen sich auf Tarifabschluss

Am frühen Morgen haben sich die Tarifvertragsparteien der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen geeinigt. "Die Beschäftigten bekommen eine deutliche Erhöhung ihrer Realeinkommen und damit einen fairen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg", sagte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall. Hofmann dankte den rund 760 000 Warnstreikenden.