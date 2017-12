Betriebsrätepreis 2017: Das sind die Nominierten

DGB/Nadeshda Goettmann/123rf.com

Eine andere Aufgabenverteilung, veränderte Stellenbeschreibungen und eine neue Führungsstruktur: Bei der DB JobService GmbH stand ein massiver Umbau des Unternehmens an. Der Gesamtbetriebsrat entschied sich dafür, diesen Prozess aktiv mitzugestalten - doch für eine umfassende Begleitung fehlte an einigen Stellen das Fachwissen. Also verpflichtete er einen externen Dienstleister als Berater - und band die Belegschaft intensiv ein.

Das führte dazu, dass zum einen die Expertise der Beschäftigten genutzt werden konnte und zum anderen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die anstehenden Veränderungen im Wesentlichen selbst gestalten konnten. Etwa die Hälfte der Beschäftigten hat sich in so genannten Prozessoptimierungsteams engagiert und so unter anderem bei der Verhandlung von Interessenausgleich und Sozialplan und der Formulierung von Arbeitsaufträgen mitgewirkt.

