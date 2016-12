Artikel

Jetzt abstimmen: Wie soll ein soziales Europa aussehen?

Es geht um Chancengleichheit und faire Arbeitsbedingungen: Die EU-Kommission will Europa sozialer machen und eine "Europäische Säule sozialer Rechte" entwickeln. Noch bis Ende des Jahres können Bürgerinnen und Bürger online ihre Meinung dazu abgeben und so an der Gestaltung der gemeinsamen Grundsätze mitwirken.