Unter dem Motto „Ja zu Europa, Nein zum Nationalismus“ gehen die Menschen am 25. März überall in Europa auf die Straße, um sich für das europäische Projekt stark zu machen. Bei der Kundgebung in Düsseldorf spricht der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.

DGB/Hesse

Am 25. März 1957 wurden die Römischen Verträge und damit die Europäischen Gemeinschaften gegründet – die Vorläufer der heutigen Europäischen Union. Ein Grund zum Feiern! Seit Wochen gehen überall in Europa die Menschen auf die Straße, um für das europäische Projekt zu demonstrieren. Auch am 25. März finden europaweit Kundgebungen statt. Bei der Kundgebung in Düsseldorf spricht der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.

Der DGB ruft alle auf, die an die europäische Idee glauben, für ein gemeinsames, freies, offenes und soziales Europa einzutreten.

DGB-Aufruf "March for Europe" - 25. März in Düsseldorf