ver.di Streiks bei Eurowings und LGW gestartet

Seit heute Morgen befinden sich die Flugbegleiter von Eurowings und der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) am Hauptstandort der Eurowingsgruppe in Düsseldorf im Warnstreik, zu dem ver.di aufgerufen hat. Damit reagiert ver.di auf die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen.

Die Airlines hatten nach der Streikankündigung vorsorglich Flüge gestrichen, weitere Flugzeuge blieben aufgrund der Streiks am Boden. Von etwa 30 geplanten Abflügen wurden bislang über 90 Prozent gestrichen.

Im Tarifkonflikt mit Eurowings liegen die Positionen der Tarifparteien auch nach 13 Verhandlungsrunden weit auseinander. Ein nächster Verhandlungstermin wird für die kommende Woche anvisiert.

