4,5 Prozent mehr Geld, Tarifverträge zur Altersteilzeit und Übernahme der Azubis plus Go-West-Schritte bei Tarifstandards. Mit diesem Forderungspaket hat die IG Metall die Tarifrunde für die ostdeutschen Textil-Beschäftigten in Chemnitz gestartet. Die Arbeitgeber hatten nichts anzubieten und somit endete die erste Verhandlung ergebnislos.

Kfz-Tarifrunde 2017: IG Metall fordert 5 Prozent mehr für Kfz-Handwerker

Fünf Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Mit dieser Forderung startet die IG Metall am 26. April in die Tarifrunde für die Kfz-Beschäftigten. Zudem strebt die IG Metall mehr Lohngerechtigkeit an und will mehr Betriebe in die Tarifbindung holen.