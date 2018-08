Unikliniken Düsseldorf und Essen: Arbeitgeber verweigern Entlastung

In der Tarifauseinandersetzung an den Unikliniken Düsseldorf und Essen, für eine Entlastung der Pflegkräfte, zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und ver.di, mussten Gewerkschaft und Beschäftigte einen Rückschlag hinnehmen. Trotz zuletzt guter Gespräche kündigten die Arbeitgeber überraschend an, keine Entlastungsmaßnahmen für Pflegekräfte vereinbaren zu wollen.

