Deutliches Lohnplus für Holz- und Kunststoffbeschäftigte

Nach Baden-Württemberg hat die IG Metall jetzt auch in Niedersachsen/Bremen und Westfalen-Lippe für die Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffindustrie ein Tarifergebnis erzielt. Danach steigen Löhne und Gehälter ebenfalls ab Mai 2018 um vier Prozent, von Januar bis April gibt es zweimal je 150 Euro.

Von den Abschlüssen profitieren vor allem die Azubis von den Tariferhöhungen. In Niedersachsen/Bremen erhöhen sich ihre Vergütungen ab 1. Januar 2018 in allen Ausbildungsjahren um jeweils 50 Euro. In Westfalen-Lippe steigen die Ausbildungsvergütungen erst ab dem 1. Mai 2018, da sie am Ecklohn gekoppelt sind, aber ebenfalls um gut 50 Euro. Als Ausgleich erhalten die Azubis in Westfalen-Lippe dafür eine Einmalzahlung von 60 Euro im April.

In der nächsten Woche gehen die Verhandlungen in Bayern, Hessen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen weiter mit dem Ziel, auch dort Tarifabschlüsse mit ordentlichen Lohnerhöhungen durchzusetzen.

