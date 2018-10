Tarifergebnis für Maler und Lackierer: Löhne steigen um 5,9 Prozent

Die erste Tarifrunde für die Beton- und Fertigteilindustrie Mitte-Ost und Mecklenburg-Vorpommern endete am 26. Juni ergebnislos. Das von den Arbeitgebern unterbreitete Angebot wurde von der Tarifkommission als zu niedrig abgelehnt. Die Verhandlungen werden in einer Woche fortgesetzt.

Artikel

Steine- und Erdenindustrie Bayern: 5,8 Prozent mehr Geld in zwei Stufen

In der zweiten Tarifverhandlung für die Beschäftigten in der Steine- und Erdenindustrie Bayern haben sich die Tarifvertragsparteien geeinigt. Die Einkommen steigen in zwei Stufen um insgesamt 5,8 Prozent. Auszubildende haben bei fachlicher und persönlicher Eignung einen tarifvertraglichen Anspruch auf ein Jahr befristete Übernahme.