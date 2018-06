ver.di fordert für Beschäftigte der Druckindustrie fünf Prozent mehr Geld

ver.di fordert für die rund 134.000 Beschäftigten der Druckindustrie in der anstehenden Tarifrunde fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das hat die Tarifkommission am 13. Juni 2018 beschlossen. Die erste Verhandlungsrunde mit dem Bundesverband Druck und Medien findet am 17. September 2018 statt. Die Friedenspflicht in der Druckindustrie endet am 30. September 2018.

