vlexx: EVG fordert 7 Prozent und das EVG-Wahlmodell

Es tut sich was: Branchentarifvertrag für den Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV+)

In die Verhandlungen zum Branchentarifvertrag für den Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV+) kommt Bewegung. So hat die Arbeitgeberseite zu Beginn der 7. Verhandlungsrunde nicht nur ein 50-seitiges Angebot vorgelegt, sondern auch angekündigt, einen eigenen „Arbeitgeberverband“ gründen zu wollen. Dies erleichtere weitere Verhandlungen erheblich, so EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba.