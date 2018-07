Zuckerindustrie: Saures statt Süßem – NGG fordert Angebot

Mit einer Protestveranstaltung in Hannover hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Druck auf die Arbeitgeber erhöht, in der vierten Verhandlungsrunde endlich ein Angebot für die rund 5.500 Beschäftigten in der Zuckerindustrie vorzulegen. Die NGG fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 5,5 Prozent rückwirkend ab 1. April 2018.

